Знарок уверен в том, что «Спартак» выйдет в плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался о перспективе своей команды на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Конечно, есть уверенность, что мы сумеем пробиться в плей-офф. Смешно даже слышать подобный вопрос. Наверное, нас поддавливает турнирная таблица. В любом случае хотя бы половину своих моментов нужно реализовывать. Качество игры зависит от результата. Необходимо реализовывать моменты, тогда была бы другая картина», — приводит слова Знарка пресс-служба КХЛ.

«Спартак» на данный момент набрал 56 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Столько же очков имеет «Витязь», который идёт восьмым.

Ранее СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.