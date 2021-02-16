Знарок уверен в том, что «Спартак» выйдет в плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок высказался о перспективе своей команды на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Знарок уверен в том, что «Спартак» выйдет в плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com

«Конечно, есть уверенность, что мы сумеем пробиться в плей-офф. Смешно даже слышать подобный вопрос. Наверное, нас поддавливает турнирная таблица. В любом случае хотя бы половину своих моментов нужно реализовывать. Качество игры зависит от результата. Необходимо реализовывать моменты, тогда была бы другая картина», — приводит слова Знарка пресс-служба КХЛ.

«Спартак» на данный момент набрал 56 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Столько же очков имеет «Витязь», который идёт восьмым.

Ранее СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить