Знарок уверен в том, что «Спартак» выйдет в плей-офф КХЛ
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«Конечно, есть уверенность, что мы сумеем пробиться в плей-офф. Смешно даже слышать подобный вопрос. Наверное, нас поддавливает турнирная таблица. В любом случае хотя бы половину своих моментов нужно реализовывать. Качество игры зависит от результата. Необходимо реализовывать моменты, тогда была бы другая картина», — приводит слова Знарка пресс-служба КХЛ.
«Спартак» на данный момент набрал 56 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Столько же очков имеет «Витязь», который идёт восьмым.
Ранее СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.