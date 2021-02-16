Туктамышева призналась, что начала болеть за «Зенит» из-за Маркизио

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио повлиял на её отношение к футбольному клубу из Санкт-Петербурга.

«Я как-то сходила на пару матчей, затем меня пригласили. А потом я увидела футболиста, Клаудио Маркизио. Сначала я увидела его на поле как футболиста. Ну и у нас были коллаборации, проекты с «Зенитом». Итальянец, который пьёт кофе, живёт в Санкт-Петербурге, романтичный и очень любит искусство, — это хороший мужчина, мне кажется», — сказала Туктамышева в интервью Василию Конову в YouTube.

Маркизио выступал за «Зенит» с 2018 по 2019 год, проведя за клуб девять матчей в РПЛ и забив два мяча.

Ранее Туктамышева призналась, что думала о завершении карьеры.