СМИ: Во время награждения россиян на ЧМ по фигурному катанию будет звучать музыка Чайковского
- Reuters
По информации ТАСС, продолжительность мелодии составит около одной минуты.
Сборной России по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российским антидопинговым агентством (РУСАДА) запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под российским флагом до 16 декабря 2022 года.
Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев разрешит российским фигуристам использовать музыку Чайковского на ЧМ.