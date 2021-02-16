СМИ: Во время награждения россиян на ЧМ по фигурному катанию будет звучать музыка Чайковского

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В случае победы россиян во время церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.
СМИ: Во время награждения россиян на ЧМ по фигурному катанию будет звучать музыка Чайковского
  • Reuters

По информации ТАСС, продолжительность мелодии составит около одной минуты.

Сборной России по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российским антидопинговым агентством (РУСАДА) запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под российским флагом до 16 декабря 2022 года. 

Чемпионат мира пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев разрешит российским фигуристам использовать музыку Чайковского на ЧМ.

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