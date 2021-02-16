Миронова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась мнением о своём результате в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

«На сегодняшний день это мой лучший результат на чемпионате мира. Переживала из-за спринта и промахов, но я всё проанализировала, нашла ошибки, поработала на тренировке и всё исправила. Рада, что сегодня получилось всё реализовать», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке одержала Маркета Давидова из Чехии.

Ранее сообщалось, что Миронова стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.