Миронова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

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Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась мнением о своём результате в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.
Миронова прокомментировала пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«На сегодняшний день это мой лучший результат на чемпионате мира. Переживала из-за спринта и промахов, но я всё проанализировала, нашла ошибки, поработала на тренировке и всё исправила. Рада, что сегодня получилось всё реализовать», — цитирует Миронову «Матч ТВ».

Победу в индивидуальной гонке одержала Маркета Давидова из Чехии.

Ранее сообщалось, что Миронова стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону.

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