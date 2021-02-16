Серена Уильямс в 40-й раз сыграет в полуфинале турниров Большого шлема

Американская теннисистка Серена Уильямс в 40-й раз за карьеру сыграет в полуфинале турниров Большого шлема.

Это стало известно после победы экс-первой ракетки мира над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

По числу полуфиналов на мейджорах Уильмс уступает только Мартине Навратиловой (44) и Крис Эверт (52).

Уильямс является семикратной победительницей Открытого чемпионата Австралии. Всего на её счету 23 титула на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open.