Серена Уильямс в 40-й раз сыграет в полуфинале турниров Большого шлема

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Американская теннисистка Серена Уильямс в 40-й раз за карьеру сыграет в полуфинале турниров Большого шлема.
Серена Уильямс в 40-й раз сыграет в полуфинале турниров Большого шлема
  • Reuters

Это стало известно после победы экс-первой ракетки мира над румынкой Симоной Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

По числу полуфиналов на мейджорах Уильмс уступает только Мартине Навратиловой (44) и Крис Эверт (52).

Уильямс является семикратной победительницей Открытого чемпионата Австралии. Всего на её счету 23 титула на турнирах Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open.

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