Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open

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Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над румынкой Симоной Халеп в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

В полуфинале Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой, которая одолела Се Шувэй из Тайваня.

Уильямс является семикратной победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Ранее в сети опубликовали видеообзор матча российского теннисиста Аслана Карацева с болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.

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