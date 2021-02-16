Серена Уильямс обыграла Халеп и вышла в полуфинал Australian Open
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
В полуфинале Уильямс сыграет с японкой Наоми Осакой, которая одолела Се Шувэй из Тайваня.
Уильямс является семикратной победительницей Открытого чемпионата Австралии.
Ранее в сети опубликовали видеообзор матча российского теннисиста Аслана Карацева с болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.