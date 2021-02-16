Губерниев о выходе Карацева в полуфинал Australian Open: перед ним можно только шляпу снять

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Григором Димитровым из Болгарии в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

«Аслан огромный молодец, будем болеть за него. Перед ним можно только шляпу снять! Сюрпризы в спорте — довольно частые шутки, но победы приходят, когда человек готов. Случайно можно проиграть турнир, а случайно добраться до полуфинала Australian Open совершенно невозможно. Это высочайший уровень, где конкуренция гораздо выше, чем в биатлоне», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В полуфинале турнира Карацев сыграет с Новаком Джоковичем из Сербии.

Ранее сообщалось, что Джокович одержал победу над Александром Зверевым из Германии в матче 1/4 финала Australian Open.