Круглов отреагировал на слова Йоханнеса Бё, призвавшего жёстче наказать российских спортсменов

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Серебряный призёр Олимпийских игр по биатлону Николай Круглов прокомментировал слова норвежца Йоханнеса Бё, который посчитал недостаточно жёстким наказание российских спортсменов.
Круглов отреагировал на слова Йоханнеса Бё, призвавшего жёстче наказать российских спортсменов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне кажется, это просто спекуляция на надоевшей всем теме. Если у Йоханнеса есть конкретные претензии, об этом стоит поговорить с IBU. Но лишний раз пинать упавшего некрасиво», — цитирует Круглова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бё предложил ограничить заявку сборной России на гонки, посчитав недостаточно жёстким решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допинге в российском спорте.

CAS 17 декабря 2020 года частично удовлетворил иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Вследствие такого решения сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что российские биатлонисты могут хорошо выступить в индивидуальных гонках на ЧМ.

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