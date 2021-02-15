Губерниев считает, что российские биатлонисты могут хорошо выступить в индивидуальных гонках на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своих ожиданиях от индивидуальных гонок на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Знаете, после воскресных пасьютов не стал ничего выкладывать или писать. Понятно, что сборная неудачно стартовала. Кроме Латыпова и Казакевич, все остальные не в форме. Если мы с самого начала не подготовились, то горная история и практика выступления нашей сборной показывают, что в индивидуальных гонках и эстафетах всё может быть совсем неплохо. Надеюсь, тренеры все свои косяки знают, а спортсмены соберутся и покажут результат. С верой в российскую команду, с верой в тренерский штаб. Всё будет хорошо», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Женская индивидуальная гонка на чемпионате мира состоится 16 февраля, мужская — 17 февраля.

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