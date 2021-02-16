Трипл-дабл Хардена и 40 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Сакраменто» в НБА

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Сакраменто и завершилась со счётом 136:125.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг, набравший 40 очков. Его партнёр по команде Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 14 передач.

В составе хозяев дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов оформил Хассан Уайтсайд.

Кроме того, «Бруклин» оформил рекорд франшизы по числу реализованных трёхочковых бросков в одном матче — 27.

Ранее сообщалось, что НБА объявила о переносе матча «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрз» из-за COVID-протокола.