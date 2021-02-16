Передача Свечникова помогла «Каролине» взял верх над «Коламбусом» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.

В составе «Харрикейнз» дублями отметились Джордан Стаал и Брок Макгинн, а также по разу отличились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер. У гостей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Кевин Стенлунд.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил одну результативную передачу. Другой россиянин Владислав Гавриков, выступающий за «Джекетс», тоже сделал ассист.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Флориде Пантерз» в НХЛ, несмотря на дубль Александра Волкова.