Передача Свечникова помогла «Каролине» взял верх над «Коламбусом» в матче НХЛ
Встреча прошла в Роли и завершилась со счётом 7:3 в пользу хозяев.
В составе «Харрикейнз» дублями отметились Джордан Стаал и Брок Макгинн, а также по разу отличились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер. У гостей шайбы забросили Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Кевин Стенлунд.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оформил одну результативную передачу. Другой россиянин Владислав Гавриков, выступающий за «Джекетс», тоже сделал ассист.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Флориде Пантерз» в НХЛ, несмотря на дубль Александра Волкова.