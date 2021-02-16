Медведев: нашей мечтой с Рублёвым будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема»

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Первая ракетка России Даниил Медведев поделился ожиданиями от поединка с соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Медведев: нашей мечтой с Рублёвым будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема»
  • Reuters

«Нашей мечтой будет когда-нибудь сыграть в финале «Большого шлема». Но когда увидели сетку, стало понятно, что это невозможно. Очень рад, что мы оба дошли до четвертьфинала, это самое главное. На «Шлеме» это всегда непросто. Но мы оба хотим победить и оба находимся в хорошей форме. В любом случае это хорошо, поскольку таким образом будет один представитель России, а может быть, и два в полуфинале. Я считаю, что это круто для российского тенниса и российского спорта в целом», — цитирует Медведева Eurosport.ru.

Третьим российским участником четвертьфинала Australian Open стал дебютант основной сетки турнира Аслан Карацев.

Ранее Кафельников заявил, что в матче Рублёва и Медведева нельзя назвать фаворита.

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