СМИ: Неймар контактировал с Месси насчёт перехода в ПСЖ
- Reuters
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, во время диалога бразилец рассказывал Месси о жизни во французской столице, о плюсах клуба и команды.
Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.
Ранее сообщалось, что ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси.