СМИ: Неймар контактировал с Месси насчёт перехода в ПСЖ

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Форвард ПСЖ Неймар связывался с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси на предмет перехода во французский клуб.
СМИ: Неймар контактировал с Месси насчёт перехода в ПСЖ
  • Reuters

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, во время диалога бразилец рассказывал Месси о жизни во французской столице, о плюсах клуба и команды.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода. 

Ранее сообщалось, что ПСЖ продаст Мбаппе ради приобретения Месси.

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