Агент Эдера отреагировал на слухи об уходе из «Локомотива» по окончании сезона

Луи Эванс, агент нападающего московского «Локомотива» Эдера, прокомментировал информацию об уходе своего клиента из клуба по окончании сезона.

«Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, всё будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени. К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернёмся уже в конце сезона», — цитирует Эванса «Спорт-Экспресс».

Эдер перешёл в «Локомотив» в 2017 году. С тех пор он провёл за команду 113 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Он также является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не станет продлевать контракт с Эдером.