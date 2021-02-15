Агент Эдера отреагировал на слухи об уходе из «Локомотива» по окончании сезона

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Луи Эванс, агент нападающего московского «Локомотива» Эдера, прокомментировал информацию об уходе своего клиента из клуба по окончании сезона.
Агент Эдера отреагировал на слухи об уходе из «Локомотива» по окончании сезона
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я совсем недавно общался с клубом по поводу лета. Пока никаких новостей нет, всё будет зависеть от того, сколько Эдер получит игрового времени. К обсуждению о возможном продлении контракта мы вернёмся уже в конце сезона», — цитирует Эванса «Спорт-Экспресс».

Эдер перешёл в «Локомотив» в 2017 году. С тех пор он провёл за команду 113 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Он также является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не станет продлевать контракт с Эдером.

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