Кафельников назвал большим достижением выход трёх российских теннисистов в четвертьфинал AO
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«Нельзя ни в коем случае сейчас считать, что мы лучшие в мире. Ребята играют достойно — это факт. То, что три российских теннисиста сейчас играют в четвертьфинале турнира Большого шлема, безусловно, огромное достижение для нашего тенниса», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».
В четвертьфинале Рублёв встретится с Медведевым, а Карацев — с болгарином Григором Димитровым.
Ранее Рублёв высказался о предстоящем матче 1/4 Australian Open с Медведевым.