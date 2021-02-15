Кафельников назвал большим достижением выход трёх российских теннисистов в четвертьфинал AO

Олимпийский чемпион и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе российских теннисистов Аслана Карацева, Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира Большого шлема Australian Open.

«Нельзя ни в коем случае сейчас считать, что мы лучшие в мире. Ребята играют достойно — это факт. То, что три российских теннисиста сейчас играют в четвертьфинале турнира Большого шлема, безусловно, огромное достижение для нашего тенниса», — цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале Рублёв встретится с Медведевым, а Карацев — с болгарином Григором Димитровым.

Ранее Рублёв высказался о предстоящем матче 1/4 Australian Open с Медведевым.