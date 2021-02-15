Шварценеггер: благодаря таким как Власов я отказываюсь говорить, что добился успеха только своими силами

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова.

«Юрий Власов научил нас всех, что «невозможно» — это всего лишь слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг. Он вдохновил меня, когда я встретил его в 1961 году, будучи начинающим спортсменом. Именно благодаря таким людям отказываюсь считать, что добился успеха исключительно благодаря самому себе», — написал Шварценеггер в Twitter, прикрепив фотографию с Власовым.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz — Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021

По словам актёра, когда ему посчастливилось познакомиться с Власовым поближе, он был потрясён.

«Он был не только великий спортсмен, но ещё и великий мыслитель. Он рассуждал о поэзии и политике, словно профессор, и прочитал больше книг, чем поднял штанг. Он научил меня, что мощь тела — ничто по сравнению с мощью духа. Он был одним из сильнейших людей в мире. Он верил, что истинная сила — в словах», — добавил Шварценеггер.

Юрий Власов ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в 1960 году. На его счету более 30 международных рекордов.

Ранее была названа предположительная причина смерти Власова.