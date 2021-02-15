Шварценеггер: благодаря таким как Власов я отказываюсь говорить, что добился успеха только своими силами

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Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике Юрия Власова.
Шварценеггер: благодаря таким как Власов я отказываюсь говорить, что добился успеха только своими силами
  • © РИА Новости / Машатин

«Юрий Власов научил нас всех, что «невозможно» — это всего лишь слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг. Он вдохновил меня, когда я встретил его в 1961 году, будучи начинающим спортсменом. Именно благодаря таким людям отказываюсь считать, что добился успеха исключительно благодаря самому себе», — написал Шварценеггер в Twitter, прикрепив фотографию с Власовым.

По словам актёра, когда ему посчастливилось познакомиться с Власовым поближе, он был потрясён.

«Он был не только великий спортсмен, но ещё и великий мыслитель. Он рассуждал о поэзии и политике, словно профессор, и прочитал больше книг, чем поднял штанг. Он научил меня, что мощь тела — ничто по сравнению с мощью духа. Он был одним из сильнейших людей в мире. Он верил, что истинная сила — в словах», — добавил Шварценеггер.

Юрий Власов ушёл из жизни в возрасте 85 лет. Он завоевал золотую медаль Олимпийских игр в 1960 году. На его счету более 30 международных рекордов.

Ранее была названа предположительная причина смерти Власова.

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