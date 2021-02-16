Бабиков и Латыпов пропустят индивидуальную гонку на ЧМ в Поклюке

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Эдуард Латыпов не примут участия в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Бабиков и Латыпов не бегут индивидуальную гонку. Нам виднее, куда кого поставить. Есть ещё гонки — эстафета и сингл-микст. Принцип такой: вышел на старт — борись за медаль», — цитирует главного тренера сборной России по биатлону Валерия Польховского официальный сайт «Матч ТВ».

Мужская индивидуальная гонка пройдёт 17 февраля. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Миронова выступит в женской индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке.