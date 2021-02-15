Миронова выступит в индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке

Российская биатлонистка Светлана Миронова примет участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«На индивидуальную гонку никаких изменений не будет. Независимо от неуверенной стрельбы Светланы Мироновой. Если кто-то заболеет, не дай бог, тогда будут замены. А так люди знают, что бегут. Я думаю, так должно быть», — цитирует старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

По итогам спринтерской гонки на 7,5 км на ЧМ Миронова заняла 64-е место и не смогла пробиться в гонку преследования.

Индивидуальная гонка состоится 16 февраля.

Ранее Миронова прокомментировала свою стрельбу в спринтерской гонке на ЧМ в Поклюке.