Миронова выступит в индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке

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Российская биатлонистка Светлана Миронова примет участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Миронова выступит в индивидуальной гонке на ЧМ в Поклюке
  • © РИА Новости

«На индивидуальную гонку никаких изменений не будет. Независимо от неуверенной стрельбы Светланы Мироновой. Если кто-то заболеет, не дай бог, тогда будут замены. А так люди знают, что бегут. Я думаю, так должно быть», — цитирует старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

По итогам спринтерской гонки на 7,5 км на ЧМ Миронова заняла 64-е место и не смогла пробиться в гонку преследования.

Индивидуальная гонка состоится 16 февраля.

Ранее Миронова прокомментировала свою стрельбу в спринтерской гонке на ЧМ в Поклюке.

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