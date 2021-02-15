Российская команда G-Drive Racing заняла первые два места на втором этапе ALMS в Дубае

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Экипажи российской команды G-Drive Racing заняли первые два места на втором этапе азиатской серии «Ле-Ман» (ALMS) в Дубае.

Победителем второго этапа ALMS стал экипаж G-Drive Racing под управлением австрийцев Фердинанда Габсбурга и Рене Биндера, а также китайца Е Ифея.

Второе место занял экипаж в составе аргентинца Франко Калапинто, американца Джона Фальба и ангольца Руи Андраде.

На третьей позиции оказалась команда Phoenix Racing из Германии.

Заключительные два этапа пройдут 19 и 20 февраля в Абу-Даби.

Ранее G-Drive Racing открыла новый сезон ALMS победой на этапе в Дубае.

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