«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в НХЛ, несмотря на гол Кузнецова и передачу Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе «Пингвинз» дубль оформил Брайан Раст, а также по разу отличились Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Зак Астон-Риз и Сидни Кросби. У гостей шайбы забросили Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Никлас Бекстрём. 

Кузнецов также отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал два очка. Его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин тоже сделал голевой пас.

Для «Кэпиталз» это поражение стало четвёртым подряд.

Ранее сообщалось, что Кузнецов набрал два очка в первом матче после возвращения в состав «Вашингтона».

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