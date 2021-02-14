Ротенберг рассказал, благодаря чему сборная России по хоккею обыграла Чехию
«Мы настраивались только на победу. Чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно — это залог успеха», — цитирует функционера ТАСС.
Он также отметил, что россияне снова не пропустили в меньшинстве и что ход встречи удалось перевернуть за счёт грамотных решений тренерского штаба.
«Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций — у нас есть наша русская смекалка», — добавил Ротенберг.
Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта Евротура, набрав 24 очка, и в девятый раз выиграла турнир, повторив рекорд Финляндии по числу побед.
Ранее глава ФХР Владислав Третьяк рассказал, кто будет руководить сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии.