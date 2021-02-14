Ротенберг рассказал, благодаря чему сборная России по хоккею обыграла Чехию

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался по поводу победы национальной команды над Чехией (7:4) в заключительном матче третьего этапа Евротура — Шведских игр.

«Мы настраивались только на победу. Чехи начали очень агрессивно, хотели нас обыграть. Но наши парни выдержали удар, не поддавались на провокации и сыграли дисциплинированно — это залог успеха», — цитирует функционера ТАСС.

Он также отметил, что россияне снова не пропустили в меньшинстве и что ход встречи удалось перевернуть за счёт грамотных решений тренерского штаба.

«Сегодня выиграли благодаря нашей смекалке. Чем мы отличаемся от других наций — у нас есть наша русская смекалка», — добавил Ротенберг.

Сборная России, выиграв этапы в Финляндии, России и Швеции, досрочно стала победителем общего зачёта Евротура, набрав 24 очка, и в девятый раз выиграла турнир, повторив рекорд Финляндии по числу побед.

Ранее глава ФХР Владислав Третьяк рассказал, кто будет руководить сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии.