Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Лидсом» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «канониров» хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (один из голов — с пенальти), а также один раз отличился Эктор Бельерин. Гости ответили забитыми мячами Паскаля Стрёйка и Элдера Кошты.

«Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс» с 32 очками в активе находится на 11-й позиции.

Ранее «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ.