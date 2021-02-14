Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в АПЛ

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Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Лидсом» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хет-трик Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 4:2.

В составе «канониров» хет-трик оформил Пьер-Эмерик Обамеянг (один из голов — с пенальти), а также один раз отличился Эктор Бельерин. Гости ответили забитыми мячами Паскаля Стрёйка и Элдера Кошты.

«Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс» с 32 очками в активе находится на 11-й позиции.

Ранее «Манчестер Юнайтед» и «Вест Бромвич Альбион» сыграли вничью в матче 24-го тура АПЛ.

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