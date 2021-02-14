«Йокерит» прервал десятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ

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Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Йокерит» прервал десятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Йокериту» принесли шайбы Маркуса Хянникяйнена, Вели-Матти Савинайнена, Ииро Пакаринена и Саку Мяэналанена, оформившего дубль.

«Металлург» ответил дублем Денниса Расмуссена.

Таким образом, магнитогорская команда потерпела первое поражение после серии из десяти побед подряд. «Йокерит», в свою очередь, прервал свою трёхматчевую серию поражений в КХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб «Сочи» полностью рассчитался с долгами перед игроками и тренерским штабом.

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