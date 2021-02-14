«Йокерит» прервал десятиматчевую победную серию «Металлурга» в КХЛ
- © РИА Новости / Владимир Федоренко
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Йокериту» принесли шайбы Маркуса Хянникяйнена, Вели-Матти Савинайнена, Ииро Пакаринена и Саку Мяэналанена, оформившего дубль.
«Металлург» ответил дублем Денниса Расмуссена.
Таким образом, магнитогорская команда потерпела первое поражение после серии из десяти побед подряд. «Йокерит», в свою очередь, прервал свою трёхматчевую серию поражений в КХЛ.
Ранее сообщалось, что клуб «Сочи» полностью рассчитался с долгами перед игроками и тренерским штабом.