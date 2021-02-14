Биатлонист Латыпов: чуть-чуть не хватило, чтобы зацепиться за топ-6

Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 15 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Доволен гонкой. Она была хорошая и конкурентная, очень сильная борьба. По ходу гонки было тяжело приблизиться к лидерам, все стреляли хорошо. Практически не допускали ошибок. Гонка была плотная. Мне понравилась. Единственное, что чуть-чуть не хватило, чтобы зацепиться за топ-6», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Он отметил, что не может сказать, из-за чего допустил промахи на огневых рубежах.

«Может, немножко сбился с ритма. Сегодня самочувствие было тяжеловатое по ходу гонки. Старался держать свой темп, не кидаться за соперниками. Как-то свою гонку разложил так, чтобы подходить своим темпом к стрельбе и экономить силы для последнего круга. Все были рядом. Я прекрасно понимал, что могу к ним приблизиться. Но знал, что это может сказаться на самочувствии, на стрельбе. Из-за этого я держал комфортную для себя скорость и держал соперников на том расстоянии, на котором мы уходили с рубежа», — добавил биатлонист.

Латыпов стал лучшим из россиян по итогам гонки, заняв седьмое место. Он допустил два промаха и уступил победителю 1 минуту 35,1 секунды.

Ранее сообщалось, что Эмильен Жаклен завоевал золото ЧМ по биатлону в пасьюте.