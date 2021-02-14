СМИ: Головин пропустит матч с «Лорьяном» из-за проблем с бедром

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» из-за повреждения.
СМИ: Головин пропустит матч с «Лорьяном» из-за проблем с бедром
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист Клемент Броссар в своём Twitter, 24-летний хавбек утром перед игрой почувствовал незначительный дискомфорт в бедре и в «Монако» решили не рисковать его здоровьем.

Матч «Монако» — «Лорьян» состоится 14 февраля и начнётся в 15:00 мск.

В нынешнем сезоне Головин сыграл в десяти матчах за «Монако» и записал в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Головин призвал не переоценивать его игру в матче Лиги 1 с «Нимом».

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