СМИ: Головин пропустит матч с «Лорьяном» из-за проблем с бедром
- globallookpress.com
Как сообщает журналист Клемент Броссар в своём Twitter, 24-летний хавбек утром перед игрой почувствовал незначительный дискомфорт в бедре и в «Монако» решили не рисковать его здоровьем.
Матч «Монако» — «Лорьян» состоится 14 февраля и начнётся в 15:00 мск.
В нынешнем сезоне Головин сыграл в десяти матчах за «Монако» и записал в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Головин призвал не переоценивать его игру в матче Лиги 1 с «Нимом».