Головин призвал не переоценивать его игру в матче Лиги 1 с «Нимом»

Российский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Нимом».

«Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Нимом» (4:3), поучаствовав во всех голах своей команды.



Ранее L'Equipe признал Головина лучшим игроком тура Лиги 1 и назвал «светом «Монако».