«Локомотив» пока не предлагал Чорлуке новый контракт

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Степан Левин, представитель защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, рассказал, что клуб пока не предлагал хорватскому футболисту новый контракт.
«Локомотив» пока не предлагал Чорлуке новый контракт
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних восьми с половиной лет. Время покажет», — приводит слова Левина «Чемпионат».

Он отметил, что если контракт с «Локомотивом» не будет продлён, то Чорлука не останется без клуба.

«Он из категории футболистов, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован и даст фору 25—27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35», — добавил представитель футболиста.

Чорлука играет за «Локомотив» с 2012 года. В общей сложности в активе 35-летнего защитника 230 матчей за московский клуб во всех турнирах. Он записал в свой актив девять голов и восемь голевых передач.

Ранее агент отреагировал на информацию о намерении «Локомотива» продать Мурило.

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