«Локомотив» пока не предлагал Чорлуке новый контракт

Степан Левин, представитель защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки, рассказал, что клуб пока не предлагал хорватскому футболисту новый контракт.

«На данный момент переговоры не ведутся. Клуб возглавили опытные люди, которые, уверен, знают, что делают. Ведран спокойно готовится к возобновлению сезона, чтобы решить задачи, стоящие перед командой. Продление контракта с «Локомотивом» — в абсолютном приоритете, как и в любой момент на протяжении последних восьми с половиной лет. Время покажет», — приводит слова Левина «Чемпионат».

Он отметил, что если контракт с «Локомотивом» не будет продлён, то Чорлука не останется без клуба.

«Он из категории футболистов, для которых возраст не помеха. Есть мастерство, гигантский карьерный опыт. Он будет востребован и даст фору 25—27-летним центральным защитникам РПЛ даже в 35», — добавил представитель футболиста.

Чорлука играет за «Локомотив» с 2012 года. В общей сложности в активе 35-летнего защитника 230 матчей за московский клуб во всех турнирах. Он записал в свой актив девять голов и восемь голевых передач.

Ранее агент отреагировал на информацию о намерении «Локомотива» продать Мурило.