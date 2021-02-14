«Каролина» по буллитам одолела «Даллас» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен и Джордан Стаал.
В составе «Далласа» — Джейсон Дикинсон, Джейсон Робертсон и Джо Павелски.
Победный буллит забросил нападающий «Харрикейнз» Винсент Трочек.
Российский нападающий победителей Андрей Свечников сделал результативную передачу.
Ранее шайба Дадонова помогла «Оттаве» обыграть «Виннипег» в НХЛ.