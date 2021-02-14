«Каролина» по буллитам одолела «Даллас» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен и Джордан Стаал.

В составе «Далласа» — Джейсон Дикинсон, Джейсон Робертсон и Джо Павелски.

Победный буллит забросил нападающий «Харрикейнз» Винсент Трочек.

Российский нападающий победителей Андрей Свечников сделал результативную передачу.

Ранее шайба Дадонова помогла «Оттаве» обыграть «Виннипег» в НХЛ.