«Детройт» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:2.
В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Адам Эрни, Люк Гленденинг и Энтони Манта.
В составе «Нэшвилла» — Филип Форсберг.
Российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут и 27 секунд, заработав показатель полезности «-1».
А нападающий «Предаторз» из России Яков Тренин за 6 минут и 48 секунд на льду заработал показатель полезности «+1».
Ранее сообщалось, что «Айлендерс» Варламова обыграл «Бостон» в матче НХЛ.