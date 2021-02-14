«Детройт» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ

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«Детройт Ред Уингз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Детройт» обыграл «Нэшвилл» в матче НХЛ
  • © Reuters

Встреча проходила на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Детройта» заброшенными шайбами отметились Робби Фаббри, Адам Эрни, Люк Гленденинг и Энтони Манта.

В составе «Нэшвилла» — Филип Форсберг.

Российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут и 27 секунд, заработав показатель полезности «-1».

А нападающий «Предаторз» из России Яков Тренин за 6 минут и 48 секунд на льду заработал показатель полезности «+1».

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» Варламова обыграл «Бостон» в матче НХЛ.

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