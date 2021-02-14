Футболисты английского клуба перестанут вставать на колено перед началом матчей

Английский футбольный клуб «Брентфорд», выступающий в Чемпионшипе, объявил, что игроки команды приняли решение больше не вставать на колено перед началом матчей.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты приняли такое решение в связи с тем, что, по их мнению, данный жест не оказывает должного влияния на борьбу с расизмом и дискриминацией в футболе.

«Мы считаем, что можем использовать наше время и энергию для содействия расовому равенству другими способами. Мы как игроки будем демонстрировать нашу приверженность единству и расовому равенству на поле и вне его в период до конца сезона и после него. Мы также будем поддерживать наших коллег из других клубов, которые всё ещё хотят преклонить колено перед началом матчей», — говорится в заявлении.

С конца минувшего сезона, после ряда скандальных инцидентов в США, в рамках инициативы Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») футболисты многих лиг мира начали становиться на одно колено перед играми, выражая солидарность в борьбе с дискриминацией по расовому признаку.

Ранее появилась информация, что УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра матча ПСЖ — «Истанбул».