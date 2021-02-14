Рублёв поделился ожиданиями от матча с Руудом на Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с норвежцем Каспером Руудом в 1/8 финала первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Помню, в первой встрече я проигрывал сет и брейк, и потом получилось выиграть. В этом, то есть в 2020-м, году был очень тяжёлый матч, была очень интенсивная игра, очень высокий и быстрый уровень игры, и было очень сложно, но получилось выиграть достаточно уверенно в двух сетах. Поэтому посмотрим. Сейчас он в хорошей форме. Уверен, что будет очень физический матч, потому что он бегает очень здорово, играет длинные розыгрыши. И будет очень интенсивный матч, потому что он тоже играет очень быстро, у него очень крутой удар справа, потому будет очень сложный матч», — приводит слова Рублёва Eurosport.

Матч Рублёв — Рууд состоится 15 февраля. Начало — 03:00 мск. Рублёв и Рууд трижды встречались на корте, и во всех трёх матчах победу одержал россиянин.

Ранее сообщалось, что Тарпищев объяснил поражение Хачанова в третьем круге Australian Open.