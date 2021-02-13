Тарпищев объяснил поражение Хачанова в третьем круге Australian Open

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о причинах поражения Карена Хачанова от итальянца Маттео Берреттини в матче третьего круга первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Тарпищев объяснил поражение Хачанова в третьем круге Australian Open
  • Reuters

«Карен неплохо играл, но Берреттини в ответственные моменты был более искусным. Он реально более рискованно играл и попадал, а Карен играл очень ровно. В эти самые моменты он делал много ошибок, что не позволило выиграть ему на тай-брейках», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Он выразил мнение, что Хачанову надо было «рвать» игру итальянца, а изначально у россиянина было только два варианта действий.

«Берреттини был разнообразнее, и за счёт этого он заставил Хачанова ошибаться. Но реально Карен в пандемию больше всех пострадал, так как отсидел больше дома. Но, в принципе, играл неплохо», — добавил Тарпищев.

Ранее сообщалось, что Хачанов за 2 часа 59 минут проиграл Берреттини в третьем круге Australian Open со счётом 6:7 (1:7), 6:7 (5:7), 6:7 (5:7). В следующем раунде Берреттини встретится с греком Стефаносом Циципасом.

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