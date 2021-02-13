Гол Инсинье принёс «Наполи» победу над «Ювентусом» в Серии А

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Неаполитанский «Наполи» одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
Гол Инсинье принёс «Наполи» победу над «Ювентусом» в Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Наполи» принёс гол Лоренцо Инсинье, реализовавшего пенальти на 31-й минуте.

Несмотря на поражение, «Ювентус» с 42 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А. «Наполи», набрав 40 очков, поднялся на четвёртое место.

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