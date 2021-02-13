Пранделли рассказал о нынешнем состоянии Кокорина

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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о нынешнем состоянии Александра Кокорина, российского нападающего его команды.
Пранделли рассказал о нынешнем состоянии Кокорина
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«Александру Кокорину нужно продолжать набирать форму», — сказал Пранделли в интервью клубной пресс-службе.

Накануне Кокорин покинул одну из тренировок раньше партнёров по команде, однако в клубе заявили, что у россиянина нет травмы.

29-летний форвард перешёл в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. Он провёл один матч за новый клуб, не сумев отличиться результативными действиями.

Ранее в «Фиорентине» сообщили, что Кокорин сможет сыграть в матче с «Сампдорией».

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