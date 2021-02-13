ПСЖ победил «Ниццу» в матче французской Лиги 1

Короткая ссылка
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ниццей» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
ПСЖ победил «Ниццу» в матче французской Лиги 1
  • @PSG_inside
  • Twitter

Встреча, прошедшая на «Парк де Пренс», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу ПСЖ принесли голы Юлиана Дракслера и Мойзе Кина, отличившихся на 22-й и 76-й минутах. Бразильский форвард парижан Неймар участия в матче не принимал из-за травмы.

«Ницца» ответила голом Рони Лопеша, забившего на 50-й минуте.

«Пари Сен-Жермен» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, «Ницца» с 29 очками — 13-я.

Ранее сообщалось, что Неймар эмоционально высказался по поводу своих травм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить