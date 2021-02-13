«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА.

Встреча, проходившая в Москве на арене УСК ЦСКА, завершилась победой гостей со счётом 74:71.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 17 очков, у ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фогтманна.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея 15 побед и два поражения. ЦСКА занимает третью строчку. В активе московского клуба 11 побед и пять поражений.

Ранее Швед установил историческое достижение в Единой лиге ВТБ.