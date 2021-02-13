«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Москве на арене УСК ЦСКА, завершилась победой гостей со счётом 74:71.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 17 очков, у ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фогтманна.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея 15 побед и два поражения. ЦСКА занимает третью строчку. В активе московского клуба 11 побед и пять поражений.
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