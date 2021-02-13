Агент назвал Головина российским Роналду

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Футбольный агент Арсен Минасов поделился своим мнением относительно выступлений российского полузащитника «Монако» Александра Головина в Европе.
Агент назвал Головина российским Роналду
  • Reuters

«Саша — это исключение из правил в нынешнем российском футболе. Он совсем недавно вырос из юношеского уровня, хотя кажется, что вроде бы играет давно, но на самом деле он достаточно молодой парень. Насколько я знаю, всё, что происходило с ним, — это его труд. Когда какой-то тренер или школа пытаются повесить на себя его заслуги, то это не так. Безусловно, они ему помогли, работали с ним, но нынешний результат в большей степени — его работа, его огромное желание, его настоящая, искренняя любовь к игре. Головин — талант, но ни в коем случае не божий дар, это другое уже. Талант — это желание и умение тренироваться, прогрессировать. Он такой а-ля российский Криштиану Роналду в этом смысле. Человек, который любит и умеет тренироваться», — приводит слова Минасова «Матч ТВ». 

В нынешнем сезоне Головин провёл девять матчей в Лиге 1, забил четыре мяча и ещё четыре раза ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным обыграл «Гренобль» и вышел в 1/16 Кубка Франции.

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