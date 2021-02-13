Блинкова обыграла Петкович на старте турнира WTA в Мельбурне

Россиянка Анна Блинкова победила немку Андреа Петкович в матче первого круга Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне.

Встреча продолжалась 2 часа 55 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

В следующем раунде Блинкова сыграет либо с Ириной Бегу из Румынии, либо с Надией Подороской из Аргентины.

Другая российская теннисистка Людмила Самсонова на этой же стадии турнира за 3 часа 8 минут уступила испанке Саре Соррибес-Тормо — 7:6 (8:6), 1:6, 6:7 (4:7).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв победил Фелисьяно Лопеса и вышел в четвёртый круг Australian Open.