«Даллас» взял верх над «Нью-Орлеаном» в НБА, Дончич набрал 46 очков

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«Даллас Маверикс» обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Даллас» взял верх над «Нью-Орлеаном» в НБА, Дончич набрал 46 очков
  • © Reuters

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 143:130.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 46 очков и сделавший 12 подборов. Его партнёр по команде Кристапс Порзингис записал в свой актив 36 очков.

В составе «Пеликанс» 36 очков набрал Зайон Уильямсон. 30 очков на счету Брэндона Ингрэма.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал седьмую победу кряду в НБА, Энтони Дэвис набрал 35 очков.

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