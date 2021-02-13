«Даллас» взял верх над «Нью-Орлеаном» в НБА, Дончич набрал 46 очков
- © Reuters
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 143:130.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 46 очков и сделавший 12 подборов. Его партнёр по команде Кристапс Порзингис записал в свой актив 36 очков.
В составе «Пеликанс» 36 очков набрал Зайон Уильямсон. 30 очков на счету Брэндона Ингрэма.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал седьмую победу кряду в НБА, Энтони Дэвис набрал 35 очков.