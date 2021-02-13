Агент отреагировал на информацию о намерении «Локомотива» продать Мурило

Лукас Минейро, агент бразильского защитника «Локомотива» Мурило Серкейру, прокомментировал информацию о намерении клуба продать игрока.

«Я не знаю о намерении в клубе продать Мурило летом. И должны ли они говорить? Моя коммерческая работа не зависит от того, хочет ли клуб его продать или нет», — приводит слова Минейро «Спорт-Экспресс».

23-летний защитник перешёл в «Локомотив» летом 2019 года. В его активе 52 матча за московский клуб, в которых он записал в свой актив два гола.

По данным СМИ, клуб готов продать Мурило, если поступит соответствующее предложение.

Ранее «Ростов» объявил о выкупе Тугарева из «Локомотива».