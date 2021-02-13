Джокович допустил, что может сняться с Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы над американцем Тейлором Фритцем в матче третьего круга Australian Open заявил, что допускает возможность снятия с турнира из-за травмы.

«Я просто старался держаться и надеялся, что мне станет лучше. И к концу четвертого сета мне стало лучше. До этого я только подавал, почти ничего не мог на приёме. Просто агрессивно пробивал, подавал две первых подачи. Это работало. Это точно одна из самых выдающихся побед в моей жизни. Каким бы ни был раунд, победу в таких обстоятельствах я запомню навсегда. Я точно знаю, что это надрыв мышцы. Я не знаю, успею ли восстановиться за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

По ходу матча с Фритцем в третьем сете Джокович, являющийся действующим чемпионом Australian Open, прибегал к помощи врача и в итоге сумел завершить встречу.

В 1/8 финала его соперником станет Милош Раонич.

Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала Australian Open.