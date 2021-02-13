Джокович допустил, что может сняться с Australian Open

Короткая ссылка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы над американцем Тейлором Фритцем в матче третьего круга Australian Open заявил, что допускает возможность снятия с турнира из-за травмы.
Джокович допустил, что может сняться с Australian Open
  • Reuters

«Я просто старался держаться и надеялся, что мне станет лучше. И к концу четвертого сета мне стало лучше. До этого я только подавал, почти ничего не мог на приёме. Просто агрессивно пробивал, подавал две первых подачи. Это работало. Это точно одна из самых выдающихся побед в моей жизни. Каким бы ни был раунд, победу в таких обстоятельствах я запомню навсегда. Я точно знаю, что это надрыв мышцы. Я не знаю, успею ли восстановиться за два дня. Не знаю, выйду ли на корт в следующем матче», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

По ходу матча с Фритцем в третьем сете Джокович, являющийся действующим чемпионом Australian Open, прибегал к помощи врача и в итоге сумел завершить встречу.

В 1/8 финала его соперником станет Милош Раонич.

Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Фритца и вышел в 1/8 финала Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить