Каминский: не зря Бьорндален выделил Латыпова из российских биатлонистов

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Это минимальный результат, на который мы с Латыповым рассчитывали. Задача была занять место с пятого по десятое. Умом я понимаю, что до медали он ещё не дорос, но биатлон такой вид спорта, что случиться может всякое. Посмотрите, сегодня провалились норвежцы. Так что шанс на медаль был, если бы его не было, то совсем другое дело», — приводит слова Каминского ТАСС.

Он отметил, что Латыпову ещё предстоит совершенствоваться во всех аспектах, за исключением общей физической подготовки.

«А во всём остальном можно добавлять: и в стрельбе, и в психологии, и в подготовке. Не зря же его Уле-Эйнар Бьорндален выделил из наших спортсменов», — добавил специалист.

Латыпов стал лучшим из россиян по итогам спринта, заняв десятое место. Он допустил один промах на двух огневых рубежах и уступил победителю 33,3 секунды.

Ранее тренер высказался о выступлении Логинова в спринте на ЧМ по биатлону.