Шашихина избрана председателем набсовета РУСАДА

Директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает пресс-служба РУСАДА по итогам первого заседания нового состава набсовета, Шашихина была единогласно избрана его председателем.

Также сообщается, что вице-председателем набсовета РУСАДА избран Владимир Чехонин, а главой Дисциплинарного антидопингового комитета — Владимир Зайцев.

Решение о досрочном прекращении полномочий прежних членов набсовета РУСАДА было принято 24 ноября и стало следствием вступления в силу нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором прописано, что представители исполнительных органов власти, Олимпийского и Паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национальных антидопинговых организаций.

Ранее стало известно, что WADA решило не подавать апелляцию на вердикт CAS по делу РУСАДА.