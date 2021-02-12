Шашихина избрана председателем набсовета РУСАДА

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Директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина избрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Шашихина избрана председателем набсовета РУСАДА
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РУСАДА по итогам первого заседания нового состава набсовета, Шашихина была единогласно избрана его председателем.

Также сообщается, что вице-председателем набсовета РУСАДА избран Владимир Чехонин, а главой Дисциплинарного антидопингового комитета — Владимир Зайцев.

Решение о досрочном прекращении полномочий прежних членов набсовета РУСАДА было принято 24 ноября и стало следствием вступления в силу нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором прописано, что представители исполнительных органов власти, Олимпийского и Паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национальных антидопинговых организаций.

Ранее стало известно, что WADA решило не подавать апелляцию на вердикт CAS по делу РУСАДА.

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