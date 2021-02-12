Латыпов доволен своим выступлением в спринте на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
«Я знал, что лидирую. Получалось держать скорость на всех отметках. Но на стойке немного не получилось. Смог отогнать посторонние мысли, но немного дёрнулся, и габарит не прошёл. Дальше отработал хладнокровно. Состояние из-за мороза было тяжеловатым, мышцы оказались скованны. С каждым метром становилось всё тяжелее. Выжал максимум. Доволен гонкой», — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Латыпов стал лучшим из россиян по итогам спринта, заняв десятое место. Он допустил один промах на двух огневых рубежах и уступил победителю 33,3 секунды.
Ранее сообщалось, что швед Понсилуома стал чемпионом мира по биатлону в спринте.