Латыпов доволен своим выступлением в спринте на ЧМ по биатлону

Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Я знал, что лидирую. Получалось держать скорость на всех отметках. Но на стойке немного не получилось. Смог отогнать посторонние мысли, но немного дёрнулся, и габарит не прошёл. Дальше отработал хладнокровно. Состояние из-за мороза было тяжеловатым, мышцы оказались скованны. С каждым метром становилось всё тяжелее. Выжал максимум. Доволен гонкой», — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов стал лучшим из россиян по итогам спринта, заняв десятое место. Он допустил один промах на двух огневых рубежах и уступил победителю 33,3 секунды.

Ранее сообщалось, что швед Понсилуома стал чемпионом мира по биатлону в спринте.