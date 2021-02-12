Латыпов доволен своим выступлением в спринте на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Россиянин Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Латыпов доволен своим выступлением в спринте на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Я знал, что лидирую. Получалось держать скорость на всех отметках. Но на стойке немного не получилось. Смог отогнать посторонние мысли, но немного дёрнулся, и габарит не прошёл. Дальше отработал хладнокровно. Состояние из-за мороза было тяжеловатым, мышцы оказались скованны. С каждым метром становилось всё тяжелее. Выжал максимум. Доволен гонкой», — заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов стал лучшим из россиян по итогам спринта, заняв десятое место. Он допустил один промах на двух огневых рубежах и уступил победителю 33,3 секунды.

Ранее сообщалось, что швед Понсилуома стал чемпионом мира по биатлону в спринте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить