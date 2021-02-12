Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики.
Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Экономика восстанавливается достаточно уверенно. Напомню, на прошлом заседании мы ожидали паузу в восстановлении экономической активности в конце 2020 года. Статистика по ВВП и оперативные индикаторы указывают на то, что этого не произошло», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что инфляция складывается выше ожиданий регулятора.

Как отметила Набиуллина положительная динамика восстановления российской экономики связана с тем, что во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничений, как весной. Также, как показывают данные, люди и бизнес оказались лучше подготовлены ко второй волне пандемии и быстрее адаптировались.

Ранее специалисты Международного валютного фонда оценили устойчивость экономики России к пандемии.

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