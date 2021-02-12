Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина оценила темпы восстановления российской экономики.

«Экономика восстанавливается достаточно уверенно. Напомню, на прошлом заседании мы ожидали паузу в восстановлении экономической активности в конце 2020 года. Статистика по ВВП и оперативные индикаторы указывают на то, что этого не произошло», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что инфляция складывается выше ожиданий регулятора.

Как отметила Набиуллина положительная динамика восстановления российской экономики связана с тем, что во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничений, как весной. Также, как показывают данные, люди и бизнес оказались лучше подготовлены ко второй волне пандемии и быстрее адаптировались.

Ранее специалисты Международного валютного фонда оценили устойчивость экономики России к пандемии.