Кондратюк рассказал о положительных последствиях карантина

Бронзовый призёр чемпионата России в Челябинске, победитель произвольной программы на командном турнире в Москве фигурист Марк Кондратюк рассказал, как в нынешнем сезоне начал прыгать четверные.

«Я выучил прыжки летом. Когда начался карантин, думал, что будет очень тяжело восстановиться. На самом же деле всё получилось как-то без трудностей. В первый же день на первой тренировке собрал тройной аксель. И я начал пытаться прыгать четверной. Несколько дней падал, но мне говорили, что я могу его выехать. И в какой-то день я просто случайно его выехал. Первым был тулуп, через несколько дней — сальхов. Ещё спустя несколько дней — риттбергер. Мне показалось, летом, после карантина, я начал как-то увереннее даже заходить на прыжки. Я как будто забыл, что я боялся их прыгать. В спортивном плане карантин, пожалуй, повлиял положительно», — цитирует 17-летнего Кондратюка Olympic Channel.

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