Экс-тренер сборной России назвал сильные и слабые стороны «Локомотива»

Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу сильных и слабых сторон красно-зелёных перед возобновлением сезона.

«Железнодорожники усилили оборону, пригласив Пабло. Он более квалифицированный защитник, чем остальные. Его сочетание с Чорлукой мне понравилось. Он придаёт уверенности, и оборона становится динамичнее. Рыбчинский мне тоже понравился. Он придаёт игровой дисциплины, оборона сейчас более цельная», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

Он отметил, что в контрольном матче с «Краснодаром» фланговые защитники «Локо» действовали очень высоко и не всегда успевали закрывать зоны, но всё же подопечные Марко Николича смогли сыграть надёжно и не позволили краснодарцам забить.

«Я не вижу настоящего форварда. Есть Эдер, и он забивал в предыдущих матчах, но всё это было со стандартов. Усиление в атаку напрашивается. Мы говорим о законченном виде атаки на сегодняшний день, без Смолова и Зе Луиша. Атака пока выглядит неубедительно», — добавил Игнатьев.

«Локомотив» разгромил «Краснодар» в контрольном матче.

Под руководством Николича после 19 туров Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко ответил на вопрос о возможном возвращении в команду бывшего главного тренера Юрия Сёмина.