«Зенит» объявил о переходе голкипера Васютина в шведский клуб

Вратарь петербургского «Зенита» Александр Васютин перешёл в шведский футбольный клуб «Юргорден».

Об этом сообщается на сайте «Зенита». Отмечается, что вратарь перешёл в «Юргорден» на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

Васютин является воспитанником сине-бело-голубых. Игрок уже уходил из «Зенита» в 2016 году, после чего выступал за финский «Лахти» и норвежский «Сарпсборг». Летом 2019 года Васютин вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. С тех пор он провёл за команду три матча.

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