Олимпийская сборная России по хоккею одолела Белоруссию на товарищеском турнире

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Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над Белоруссией в матче товарищеского турнира Kazakhstan Hockey Open.
Олимпийская сборная России по хоккею одолела Белоруссию на товарищеском турнире
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Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе российской национальной команды отличились Илья Морозов, Алексей Торопченко, Марат Хайруллин и Рафаэль Бикмуллин. У белорусов шайбы забросили Иван Дроздов и Игорь Мартынов.

Помимо команд России и Белоруссии, в турнире принимают участие две сборные Казахстана. Турнир завершится 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Минспорт и ФХР обеспечат интеграцию цифровых данных для развития хоккея.

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