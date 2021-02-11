Олимпийская сборная России по хоккею одолела Белоруссию на товарищеском турнире

Олимпийская сборная России по хоккею одержала победу над Белоруссией в матче товарищеского турнира Kazakhstan Hockey Open.

Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе российской национальной команды отличились Илья Морозов, Алексей Торопченко, Марат Хайруллин и Рафаэль Бикмуллин. У белорусов шайбы забросили Иван Дроздов и Игорь Мартынов.

Помимо команд России и Белоруссии, в турнире принимают участие две сборные Казахстана. Турнир завершится 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Минспорт и ФХР обеспечат интеграцию цифровых данных для развития хоккея.