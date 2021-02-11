«Тамбов» уволил Георгия Ярцева с поста вице-президента клуба

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Георгий Ярцев был уволен с поста вице-президента футбольного клуба «Тамбов».
«Тамбов» уволил Георгия Ярцева с поста вице-президента клуба
  • РИА Новости

«Мне пришло письмо на увольнение. Нам нельзя заявлять игроков, все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов. Надо решать эту проблему. РПЛ выделит 50 млн, но на них можно завершить сезон, а как закрыть остальные долги?» — цитирует Ярцева «РБ Спорт».

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей. 5 февраля коллектив из Тамбовской области подавал иск о банкротстве, но затем в клубе сообщили, что заявление могут отозвать в случае изменения ситуации.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» подал иск к «Тамбову» на 2,6 млн рублей.

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